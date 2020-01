Une loi pour lutter contre le mitage forestier en Ile-de-France

Environnement

Publié le 29/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Une loi du 28 janvier visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-France prolonge une expérimentation prévue à l’article 46 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain codifié à l’article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette expérimentation avait autorisé la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles.

Cette loi entre en vigueur le 1er mars 2020 (pour prendre le relais de l’expérimentation qui prend fin le 29 février).

Enfin, elle précise que la charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.