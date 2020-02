Toute une année en faveur de la laïcité

Service public

En 2019, les agents de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val de Marne,ont été incités à réfléchir à la laïcité, par le biais d'une formation, dans les services ou par une conférence d'actualité.

[Bonneuil-sur-Marne, Val-de-Marne, 527 agents, 18 000 hab.] A Bonneuil-sur-Marne, la laïcité est un sujet qui motive. En témoignent les quelque 200 agents de la ville sagement installés, dès 13 heures 30, dans la salle de spectacle Gérard-Philipe, prêts pour la conférence d’actualité « laïcité et neutralité du service public », le 19 décembre 2019. Le maire, Patrick Douet, est aussi présent à cet après-midi organisé « en clôture d’une année de sensibilisation et d’information sur le sujet », rappelle Julie Lemainque, responsable des ressources humaines. « Le thème a été choisi en comité de direction », signale le DGS , Mustapha Hassani.

La parole aux agents

Il indique trois objectifs : une réflexion commune, un éclairage historique et une vision pratique, tout en expliquant vouloir « lutter contre les approximations, faire œuvre de pédagogie, donner les moyens de comprendre et de juger, et tracer un chemin de raison sensible ». Ce qui rencontre, par exemple, l’attente de Hillel Haddadi, médiateur de rue : « On parle beaucoup de laïcité, mais sans savoir en quoi cela consiste. » Le format ressemble à une grand-messe participative. Tout au long de l’après-midi, le DGS s’efforce de donner directement la parole aux agents plutôt que de se poser en héraut de leurs nombreuses interrogations : Qu’est-ce la laïcité et à qui s’applique-t-elle ? Peut-elle être accommodée ? L’accompagnateur des sorties scolaires est-il un fonctionnaire et