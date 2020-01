Accueil

Actualité

Actualité France

France Premier bilan pour le plan « Initiative copropriétés »

Logement

Premier bilan pour le plan « Initiative copropriétés »

Publié le 28/01/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Gilles Klein / Flickr CC BY-SA 2.0

Il y a un an, Julien Denormandie ministre de la ville et du logement, lançait le plan multi-partenarial « initiatives copropriétés ». Il avait pour ambition de réhabiliter ou de démolir selon les cas, les logements les plus dégradés du parc privé. Aujourd’hui, la rénovation de 22 837 logements est en cours.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Logement

Lutte contre l'exclusion