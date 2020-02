Droit de grève : votre collectivité mettra-t-elle en place un service minimum ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 03/02/2020 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : en cas de grève du personnel, votre collectivité mettra-t-elle en place un service minimum ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Seulement 38 % des répondants à notre baromètre affirment que leur collectivité veut mettre en place un service minimum en cas de grève du personnel de collecte et de traitement des ordures, des crèches, des cantines et des services venant en aide aux personnes âgées, comme c’est le cas dans les écoles primaires. En effet, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a durci la réglementation en la matière. Les collectivités intéressées doivent pour ce faire ouvrir une négociation avec les syndicats. Si aucun accord n’est trouvé dans les douze mois, elles ont le droit de mettre en place le service minimum de manière unilatérale. Selon notre sondage, l’idée aurait conquis les agents des régions à 55 %, des communes à 40 %, des intercos à 32 % et des départements à 30 %.

Références Etude réalisée par Infopro Digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 23 octobre au 5 novembre 2019 (211 répondants).

Cet article est en relation avec les dossiers