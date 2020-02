La prévention des risques professionnels pour les mécaniciens de véhicules

FICHE PRATIQUE TECHNIQUE

Afin de mener à bien ses politiques publiques, les collectivités territoriales utilisent de nombreux véhicules et engins qu’elles entretiennent bien souvent en gestion directe. Des agents mécaniciens travaillent dans des garages pour l’entretien préventif ainsi que pour les interventions en cas de panne pour cette flotte de véhicules. Dans la présente fiche, sont identifiés les risques professionnels pouvant exposer les agents ainsi que les points de vigilance et les actions de prévention pour assurer la santé et la sécurité dans les garages des collectivités.

