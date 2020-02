Développement du photovoltaïque : quel rôle pour les collectivités territoriales ?

L’heure n’est plus à la revente de l’électricité produite par les équipements photovoltaïques mais à son utilisation sur place. Il faut désormais développer des circuits courts pour éviter les pertes en ligne. Les collectivités ont leur rôle à jouer dans ce développement.

Par Jean-Paul Stephant, ingénieur en chef territorial

Pourquoi des circuits courts pour le photovoltaïque ?

La première réponse est technique puisque le transport d’électricité se traduit par des pertes dues à l’effet joule. Mais ce n’est pas cet argument qui a motivé la démarche de l’État. Il n’intéresse pas non plus les collectivités territoriales. En revanche, la consommation au plan local de l’énergie électrique produite sur place a un intérêt économique certain et comme tout circuit court, il profite avant tout au territoire dans lequel il est produit et il est directement consommé.

Les collectivités ...