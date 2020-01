Grilles indiciaires des emplois de direction des SDIS

Carrière et salaires

Publié le 28/01/2020

Le directeur d'un service départemental d'incendie et de secours et le directeur adjoint, sont des emplois fonctionnels de direction. Quelles conséquences sur le plan des salaires.

Le directeur et le directeur adjoint d’un service départemental d’incendie et de secours (Sdis) sont responsables du fonctionnement quotidien de cet établissement public à caractère administratif. Ils occupent des emplois dits « fonctionnels de direction » : ces directeurs sont recrutés, par la voie du détachement, parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels (colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux), pour une durée limitée (décret n°2016-2003).

Il existe un Sdis par département. Les Sdis sont classés en trois catégories (A, B et C), suivant le nombre d’habitants du département. La rémunération des directeurs dépend de la catégorie du Sdis qui l’emploie.

Echelles des salaires du directeur départemental et du directeur départemental adjoint d’un Sdis Directeur départemental de Sdis : de 2.600 euros, au premier échelon, à 5.000 euros, à l’échelon le plus élevé.

Directeur départemental adjoint de Sdis: de 2.770 euros, au premier échelon , à 5.000 euros, à l’échelon le plus élevé. (*) Montants au 1er janvier 2020 des traitements indiciaires, arrondis à la dizaine la plus proche.

Le salaire, ou traitement indiciaire, du directeur et du directeur adjoint de sapeurs-pompiers est calculé à partir d’une échelle indiciaire fixée par le décret n°2016-2006.

A noter : si le salaire perçu au titre du grade d’origine est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé, c’est le premier qui est versé.

PPCR – Les échelles indiciaires instituées de ces emplois fonctionnels ont été revalorisés au titre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunération ». En contrepartie, un abattement est appliqué sur tout ou partie des indemnités perçues (389 euros à compter de 2018).

Grilles indiciaires des directeurs départementaux de Sdis

Directeur de Sdis de catégorie A Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel, en euros 1 831 681 1 an 6 mois 3.191,18 2 898 731 2 ans 3.425,48 3 954 773 2 ans 6 mois 3.622,29 4 1027 830 3 ans 3.889,4 Chevron-I 4.170,56 5 HEA 3 ans Chevron-II 4.334,57 Chevron-III 4.554,81 Chevron-I 4.554,81 6 HEB 3 ans Chevron-II 4.746,94 Chevron-III 4.999,98 Chevron-I 4.999,98 7 HEBbis – Chevron-II 5.131,19 Chevron-III 5.267,09

Directeur de SDIS de catégorie B Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel, en euros 1 762 628 1 an 6 mois 2.942,82 2 831 681 2 ans 3.191,18 3 898 731 2 ans 6 mois 3.425,48 4 954 773 3 ans 3.622,29 5 1027 830 3 ans 3.889,4 Chevron-I 4.170,56 6 HEA 3 ans Chevron-II 4.334,57 Chevron-III 4.554,81 Chevron-I 4.554,81 7 HEB – Chevron-II 4.746,94 Chevron-III 4.999,98

Directeur de Sdis de catégorie C Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel, en euros 1 714 592 1 an 6 mois 2.774,12 2 762 628 1 an 6 mois 2.942,82 3 831 681 2 ans 3.191,18 4 898 731 2 ans 6 mois 3.425,48 5 954 773 3 ans 3.622,29 6 1027 830 3 ans 3.889,4 Chevron-I 4.170,56 7 HEA 3 ans Chevron-II 4.334,57 Chevron-III 4.554,81 Chevron-I 4.554,81 8 HEB – Chevron-II 4.746,94 Chevron-III 4.999,98

Grilles indiciaires des directeurs départementaux adjoints de Sdis

Directeur départemental adjoint de SDIS de catégorie A Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel, en euros 1 714 592 1 an 6 mois 2.774,12 2 762 628 1 an 6 mois 2.942,82 3 831 681 2 ans 3.191,18 4 898 731 2 ans 6 mois 3.425,48 5 954 773 3 ans 3.622,29 6 1027 830 3 ans 3.889,4 Chevron-I 4.170,56 7 HEA 3 ans Chevron-II 4.334,57 Chevron-III 4.554,81 Chevron-I 4.554,81 8 HEB – Chevron-II 4.746,94 Chevron-III 4.999,98

Directeur départemental adjoint de SDIS de catégorie B Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel, en euros 1 714 592 1 an 6 mois 2.774,12 2 762 628 1 an 6 mois 2.942,82 3 831 681 2 ans 3.191,18 4 898 731 2 ans 6 mois 3.424,48 5 954 773 3 ans 3.622,29 6 1027 830 3 ans 3.889,4 Chevron-I 4.147,13 7 HEA – Chevron-II 4.314,47 Chevron-III 4.531,38

Directeur départemental adjoint de SDIS de catégorie C Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel, en euros 1 665 555 1 an 6 mois 2.600,74 1 714 592 1 an 6 mois 2.774,12 3 762 628 2 ans 2.942,82 4 831 681 2 ans 6 mois 3.191,18 5 898 731 3 ans 3.425,48 6 954 773 3 ans 3.622,29 7 1027 830 3 ans 3.889,4 Chevron-I 4.147,13 8 HEA – Chevron-II 4.314,47 Chevron-III 4.531,38

Autres éléments de rémunération du directeur départemental et du directeur départemental adjoint de Sdis

Régime indemnitaire des directeurs de Sdis

Outre leur salaire, le directeur et le directeur adjoint départemental de Sdis perçoivent différentes indemnités :

l’indemnité de feu,

l’indemnité de responsabilité,

une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires,

une prime de fonctionnalisation, calculée par application d’un taux individuel au montant du traitement, dans la limite des maxima fixés par décret.

Logement de fonction

Les officiers directeurs et directeurs adjoints de Sdis peuvent être logés dans la caserne ou à l’extérieur par nécessité absolue de service. Sinon, ils peuvent percevoir une indemnité de logement.

Nouvelle bonficiation indiciaire (NBI)

Ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels perçoivent une NBI spécifique, dont le montant varie suivant la catégorie du Sdis (A, B ou C).

