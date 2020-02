Genève et la France enfin interconnectés

En décembre 2019 ont été inaugurées deux solutions de mobilité qui relient Genève, en Suisse, à l’agglomération d’Annemasse en France : un tram et un RER transfrontalier, une première. Baptisé Léman express, il a nécessité des adaptations techniques.

Avec près d’un million d’habitants, Annemasse agglo (France) et le canton de Genève (Suisse) représentent un bassin de mobilité particulièrement emprunté, avec des échanges transfrontaliers permanents et quotidiens. Depuis décembre dernier, deux offres de mobilités viennent enfin concurrencer la voiture : le tram et le Léman express, premier RER transfrontalier. « Avant, les usagers pouvaient prendre le train mais il n’y avait pas de jonction avec la Suisse. Il fallait finir le trajet en bus. Le tram assure une continuité entre la Haute-Savoie et Genève. Le Léman express, lui, est complémentaire : il contourne le centre-ville alors que le tram entre ...