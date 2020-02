[Entretien] Management

Publié le 06/02/2020

Tout nouveau président de l’ADT-Inet, Bruno Paulmier prône une performance publique tournée vers le développement durable. Une approche qu’il porte à Niort depuis plus de dix ans.

Chiffres-clés 2020 : élection à la présidence de l’ADT-Inet

élection à la présidence de l’ADT-Inet 2019 : trophée d’or du manager territorial Indiko Afnor secteur public.

trophée d’or du manager territorial Indiko Afnor secteur public. Depuis 2008 : directeur général des services de Niort (1 200 agents, 59 000 hab., Deux-Sèvres).

directeur général des services de Niort (1 200 agents, 59 000 hab., Deux-Sèvres). 2005-2008 : directeur de la coordination au conseil départemental de l’Essonne.

directeur de la coordination au conseil départemental de l’Essonne. 2003 : cycle supérieur de management de l’Inet. Membre de l’ADT-Inet.

Seul l’avenir pourra dire si l’élection de Bruno Paulmier à la présidence de l’ADT-Inet a changé la manière d’envisager la performance publique. C’est en tout cas ce qu’il espère, en faisant de la transition écologique et sociale la priorité de son mandat. « Parce qu’il est difficilement supportable de regarder aujourd’hui un jeune enfant dans les yeux en se disant que, par nos actions, nous réduisons son espérance de vie », confie-t-il, visiblement ému.

Il a hérité de ses parents, instituteurs en Seine-Saint-Denis, sa fibre sociale. De Marie-Noëlle Lienemann (ancienne ministre du Logement, gouvernements Bérégovoy et Jospin, sénatrice CRCE de Paris), avec laquelle il a travaillé, sa sensibilité aux questions environnementales. A la tête de l’ADT-Inet, il veut convaincre du « pouvoir d’agir des collectivités » et faire de l’association « le porte-voix des savoirs disponibles et des méthodes ».

Face à la transition qu’il juge « urgente », pas question pour lui de rejeter la faute sur l’inaction de l’Etat. « Les collectivités ont été capables de digérer la diminution de la dotation globale de fonctionnement. Pour Niort, cela s’est traduit par une baisse de 7 millions d’euros. Nous ...

