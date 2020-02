Mettre en place un juste complément indemnitaire annuel

Rémunération

Publié le 05/02/2020 • Par Solange Fréminville • dans : A la Une RH, Toute l'actu RH

Pas simple de mettre en œuvre le complément indemnitaire annuel, devenu obligatoire ! Critères restreints ou larges de l’entretien professionnel ? Attribution individuelle ou collective ? Les collectivités avancent à tâtons.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Reconnaissance : le complément indemnitaire annuel (CIA) est la seconde composante du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep). C’est une prime destinée à reconnaître l’engagement professionnel et la manière de servir des agents.

Les collectivités qui ont adopté le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep) n’ont plus le choix : elles doivent mettre en œuvre le complément indemnitaire annuel (CIA). La décision du Conseil constitutionnel, le 13 juillet 2018, oblige en effet les employeurs territoriaux à plancher sur le sujet. Mais le refus d’individualiser les rémunérations est répandu dans la territoriale, à tous les niveaux, et pas seulement par conservatisme.

Aux yeux des syndicats et des agents qui s’y opposent ou qui se montrent réticents, les primes individuelles et variables sont perçues « comme une atteinte à l’égalité de traitement, y compris par des membres de l’encadrement supérieur », remarque Jean-Baptiste de Maistre, directeur des ressources humaines du conseil départemental de la Manche (2 400 agents). La crainte ? Aboutir à des évaluations jugées contestables, nourrir un sentiment d’injustice, fragiliser les ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers