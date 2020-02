Social

Les médiateurs rétablissent la paix à l’école

Publié le 05/02/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires, Toute l'actu prévention-sécurité

D. Tadevosian / AdobeStock

En plein essor, la médiation à l’école vise à prévenir les violences et le harcèlement, lutter contre l’absentéisme et promouvoir des comportements citoyens. Le médiateur facilite le dialogue entre les élèves, entre les familles et l’établissement, avec les équipes pédagogiques, mais aussi entre l’établissement et l’extérieur.

