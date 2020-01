Le Domaine engage les collectivités à valoriser leurs biens mobiliers

Patrimoine immobilier

Publié le 28/01/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Connue pour ses services d’évaluation des biens immobiliers, la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) propose aussi une activité d’enchères pour valoriser les biens mobiliers.

Du vélo au semi-remorque en passant par les machines d’outillage des ateliers ou des espaces verts… Bordeaux Métropole vend depuis une douzaine d’années le matériel dont elle n’a plus l’usage via le service national du Domaine. La collectivité engrange ainsi de 280 000 à 430 000 euros selon les années, avec un record de 553 000 euros pour l’année 2019. «Avec un simple identifiant, j’inscris les biens que nous souhaitons vendre et le Domaine s’occupe de la vente et éventuellement des papiers en cas de cession de véhicule. Une fois que le matériel est amorti, si de trop importants travaux sont nécessaires, nous n’investissons plus dessus», explique Eric Barrière, surveillant de travaux, chargé des ventes à Bordeaux Métropole.

La valorisation du patrimoine mobilier

La DNID propose en ...