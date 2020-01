Musiques actuelles : la Rue de Valois veut sortir de l’impasse du décret « son »

Spectacle vivant

Publié le 27/01/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

A l'occasion des Biennales du spectacles (BIS) de Nantes, le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé le 23 janvier la reprise de discussions sur le décret du 7 août 2017, dit décret "son", sur la prévention des risques liés aux sons et musiques amplifiées. Un texte que les professionnels jugent inapplicable et qui met les collectivités dans l'embarras.

Musiciens, gestionnaires de salles de spectacles, organisateurs de festivals et collectivités vont-ils enfin disposer d’un texte qu’ils pourront juger raisonnable ? Nul ne le sait à ce stade. Mais ils ont au moins obtenu gain de cause sur un point : les ministères de la Culture, de la Transition écologique et solidaire et de la Santé vont reprendre les discussions sur le décret du 7 août 2017 sur la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, dit décret « son ».

Maires et professionnels de la musique dans l’insécurité juridique

Ce texte, co-signé par les trois ministres concernés, s’est en fait avéré inapplicable, parce qu’il impose des plafonds de niveaux sonores incompatibles avec certaines esthétiques musicales ...

