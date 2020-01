Audits financiers : « Nous proposons des pistes d’amélioration ou de redressement » (3/4)

Gestion

Publié le 30/01/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Pierre-Olivier Hofer, directeur du cabinet de conseil en finances locales Exfilo, fournit quelques principes propres à donner du crédit à un audit de début ou de fin de mandat. Troisième volet de notre dossier consacré aux audits financiers. Rendez-vous demain pour la suite et fin...

Comment rendre son audit de début de mandat crédible ?

Pour éviter de donner prise à la critique, le cabinet doit être clair avec les élus sur les objectifs de l’audit. On restituera la situation financière à l’aide d’éléments fiables et non contestables : comptes administratifs, ratios. Surtout, on appréciera l’effort de la collectivité par rapport à d’autres voisines ou à la situation nationale. La commune a-t-elle augmenté ses taux d’imposition ou a-t-elle réussi à se désendetter ?

Au-delà du budget principal, on analysera les budgets annexes (concessions de services publics…). En tant qu’experts, nous devons rester crédibles. Nous avions ainsi écrit dans un rapport (non diffusé) que la bonne situation financière (que la commune X voulait mettre en avant) était en réalité due à l’arrivée ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite