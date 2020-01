Audits financiers : l’objectivité, fruit d’un travail collectif (4/4)

Gestion

Publié le 31/01/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Associer les services à la réalisation de l’audit, même s’il est externe, ne pas se limiter aux finances et croiser des indicateurs accroissent l’objectivité de l’évaluation.

Pour crédibiliser son audit et en favoriser la communication, la plupart des élus le confient à un cabinet spécialisé en finances locales. Il peut cependant être réalisé en interne, moyennant une formation minimale. La participation des services est, dans tous les cas, incontournable. « En les associant, on travaille dans la durée, assure Laurence Penhouët, vice-présidente de l’ADGCF. D’ailleurs, c’est l’occasion pour eux de se réinterroger sur leurs missions et de faire des propositions. » Mais attention, le concours des agents n’est pas gagné d’avance, notamment pour ceux contraints de partir. « C’est difficile quand les services ont travaillé pendant des années avec des concurrents politiques », ajoute Frédéric Fiévet, vice-président de l’Afigese. Mais pas impossible. A Douai, le ...

