Sapeurs-pompiers et cancer : quelle reconnaissance des maladies professionnelles ?

Sapeurs-pompiers

Publié le 27/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de l’intérieur : Le ministère de l’intérieur a lancé fin 2018 un plan triennal sur la santé, la sécurité et la qualité de vie en service (SSQVS) des sapeurs-pompiers, qui sera prochainement complété par la mise en place d’un suivi médical post-professionnel au sein des services départementaux d’incendie et de secours.

Le ministère a également préparé un guide de doctrine opérationnelle, publié en mars 2018 et préconisant les mesures de protection des personnels.

Des évolutions importantes sont d’ores et déjà perceptibles comme la nouvelle définition des cagoules de feu des sapeurs-pompiers. Un document de synthèse sera produit prochainement exposant les mesures immédiates et prospectives, à plus long terme.

Sur le sujet particulier de l’exposition aux fumées, un rapport de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) constate la difficulté à mettre en place des études scientifiques validant un lien de causalité entre l’exposition et la survenance de maladies professionnelles, notamment de cancers, au regard de la diversité des situations professionnelles.

Il semble donc pertinent de déployer un plan d’action fondé sur trois objectifs principaux : mettre en place une cohorte pour la réalisation des études épidémiologiques manquantes, adapter les stratégies de prévention dans les différents domaines, et intégrer une analyse approfondie du rapport de l’ANSES afin de mettre en perspective les actions déjà réalisées et de prioriser les actions restant à mettre en œuvre.

Par ailleurs, si la toxicité aiguë des fumées est bien prise en compte par les équipements de protection individuelle sur intervention, des efforts restent à fournir dans le domaine post-opérationnel (déblais, nettoyage des matériels, etc.) et dans le domaine particulier des feux en espaces naturels.

La mise en place d’une étude épidémiologique de grande ampleur type cohorte parait être la seule réponse plausible à l’appréhension de la toxicité chronique des fumées d’incendie.

En attendant, la mise en œuvre du plan SSQVS et des doctrines opérationnelles constitue une réponse adaptée à la nature et à l’importance des risques auxquels les sapeurs-pompiers sont exposés.