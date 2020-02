Le Grand Narbonne expérimente l’urbanisme pluvial

Pour favoriser une gestion alternative des eaux pluviales, les collectivités doivent intégrer la désimperméabilisation des sols dans les documents d’urbanisme. Cela nécessite un travail important de collecte des données et de modélisation. Exemple avec le Grand Narbonne.

Par Muriel Saulais, responsable unité eau dans l’aménagement du territoire au Cerema

Réussir à intégrer la désimperméabilisation des sols dans les documents d’urbanisme. C’est un enjeu complexe auquel vont être confrontées les collectivités territoriales dans leur mission de gestion alternative des eaux pluviales, et plus largement dans le contexte d’adaptation au changement climatique. Ce défi a été relevé par l’équipe du schéma de cohérence territoriale (Scot) du Grand Narbonne et la direction départementale des territoires (DDT) de l’Aude, en partenariat avec le Cerema.

Les principes généraux de la ...