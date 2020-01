Création des commissaires à la lutte contre la pauvreté

Social

Publié le 27/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 24 janvier institue la fonction de commissaire à la lutte contre la pauvreté et définit ses missions.

Il précise que les commissaires sont membres du comité régional de l’administration. Ainsi, dans chaque région, un commissaire à la lutte contre la pauvreté assure, sous l’autorité du préfet de région, la coordination régionale et le pilotage interministériel de la politique de prévention et de lutte contre la pauvreté, en mobilisant l’ensemble des administrations concernées par les politiques publiques qui y concourent. Dans les départements et les régions d’outre-mer, un haut fonctionnaire est délégué dans ces fonctions.

Il modifie le décret du 23 octobre 2017, et en particulier la dénomination du délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Ainsi, il n’est plus délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, mais « à la prévention et à la lutte contre la pauvreté ». Il a également une nouvelle mission : il coordonne l’action des commissaires à la lutte contre la pauvreté placés sous l’autorité des préfets de région.

La nomination aux emplois de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’intérieur, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région.