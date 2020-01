Accueil

Les projets de loi présentés, des doutes persistent pour la retraite des fonctionnaires

Publié le 24/01/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

twitter gouvernement

Pas moins de deux textes de loi et une étude d'impact de plus de 1000 pages ont été présenté le 24 janvier en conseil des ministres. On y découvre quelques précisions concernant les fonctionnaires, mais des « trous » demeurent. Certains sujets sont encore en négociation, d'autres pas même évoqués.