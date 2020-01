Aides à la rénovation des logements : l’Anah atteint ses objectifs

Lors de la cérémonie des vœux de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), le 21 janvier, a été annoncé que l’objectif, fixé par l’État, de 120 000 logements à rénover était atteint et même dépassé avec 155 765 aides attribuées. Le ministre Julien Denormandie et Nathalie Appéré, présidente de l’agence se sont donc félicités qu’en deux ans, « l’agence ait doublé son activité ».

Indiquant que « l’urgence d’intervenir sur le bâti existant » doit se poursuivre, Valérie Mancret-Taylor, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a tout d’abord réaffirmé l’importance des programmes d’actions menées au bénéfice des particuliers (propriétaires occupants et un peu sur les bailleurs) que sont « Facil’rénov » (1) et la nouvelle prime « MaPrimeRenov’ » lancée le 8 janvier dernier (2) mais aussi les programmes menés aux cotés des collectivités, sur les opérations type Action Cœur de ville, etc.

Aussi, le ...