L’Afaup, une association qui fédère les acteurs de l’agriculture urbaine

Créée fin 2016, l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle (Afaup) a pour vocation de sensibiliser à l’agriculture urbaine et à ses enjeux. Elle rassemble l’ensemble des acteurs de l’agriculture urbaine, quel que soit leur métier, dans le but de trouver des solutions aux différentes problématiques.

Les projets d’agriculture urbaine, plus précisément de production de denrées alimentaires, à proximité et à destination des villes, apportent des réponses concrètes à de nombreuses problématiques qui apparaissent dans les villes (recycler les déchets, l’air, l’eau, créer du lien social, végétaliser les villes, etc.). C’est pourquoi l’objectif premier de l’Afaup est de favoriser le développement d’une diversité de solutions aux enjeux urbains, notamment en fédérant les porteurs de projets, en communiquant auprès du grand public et des professionnels de la ville (1).

Guider les ...