Zéro artificialisation nette : les géomètres-experts appellent au dialogue

Développement durable

Publié le 24/01/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

L'ordre des géomètres-experts a publié le 23 janvier un manifeste relatif au Zéro artificialisation nette (ZAN). Il appelle surtout à un dialogue pour une mise en oeuvre intelligente de ce principe, afin d'éviter de nouvelles inégalités entre territoires.

Le plan biodiversité du gouvernement, présenté le 4 juillet 2018 a posé la nécessité de limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, avec un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). L’instruction du 29 juillet 2019 « relative à l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de l’espace » est venue concrétiser ce principe, appelant les préfets à « un accompagnement de proximité des collectivités territoriales », mais aussi à « être très présents dans le processus d’élaboration des documents d’urbanisme ». Ce qui a mené certains d’entre eux à être très rigoureux quant à l’application de la règle, notamment par rapport aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration.

Le ZAN pose de multiples questions, quant à son mode de calcul, sa faisabilité et sa pertinence, et de nombreuses contributions ont été publiées ces dernières semaines, comme récemment une note de France Stratégie.

Une application intelligente du ZAN

C’est au tour de l’ordre des géomètres-experts d’apporter sa contribution, et d’alerter sur le risque d’une application aveugle du ZAN. « S’il y a urgence à réagir pour préserver la biodiversité, les géomètres-experts appellent à un dialogue constructif rassemblant citoyens, élus et professionnels de l’aménagement pour construire ensemble le chemin vers des territoires durables », résume-t-il dans un manifeste publié le 23 janvier. « Une application inappropriée de l’objectif ZAN pourrait conduire à accentuer les ruptures entre villes et campagne et intensifier la désertification dans certaines régions. Aujourd’hui, par exemple, un espace vert modelé par l’activité humaine peut être considéré comme “artificiel”, alors même qu’il représente un espace riche en biodiversité », ajoutent ses membres.

Le manifeste contient 10 propositions pour que le ZAN soit bénéfique à tous les territoires, et rappelle que les géomètres-experts souhaitent accompagner les élus locaux dans sa mise en œuvre, ce qui implique une connaissance fine des territoires.

Définir l’artificialisation

Il propose tout d’abord d’améliorer la connaissance des dynamiques d’artificialisation des sols, afin de distinguer celle-ci de l’imperméabilisation : un sol artificialisé peut rester perméable, notamment quand il prend la forme d’espaces de nature dans les parcelles, parcs, jardins qui sont des éléments fondamentaux pour la préservation de la nature en ville et de la biodiversité. Dans le même sens, les auteurs appellent à séparer, à travers les outils réglementaires, les « surfaces de pleine terre » des « surfaces artificialisées » – des parcs et jardins sont souvent plus riches en terme de biodiversité que des espaces agricoles de grande culture intensive.

Ils réclament par ailleurs une application contextualisée du ZAN, en y intégrant tous les partenaires de l’aménagement, les élus locaux et les citoyens, pour éviter un urbanisme subi, et en prenant en compte les particularités de chaque lieu.

L’approche concertée permettrait aussi de faire de la pédagogie pour revaloriser, auprès des habitants urbains, les espaces de « nature sauvage ». »Les freins à végétaliser les projets urbains sont liés aux difficultés (maîtrise des budgets, abandon des pesticides) des collectivités à entretenir les espaces verts déjà existants », estiment les auteurs.

Enfin, la préservation des centres-bourgs permettrait de prévenir la délocalisation des espaces de services et commerciaux dans le secteur périurbain. L’introduction de mécanismes de remise en état et/ou de densification des zones commerciales et d’activité permettrait de limiter l’étalement urbain et la surconsommation foncière.

Les préfets devront d’ici fin 2020 remettre au gouvernement un premier bilan des actions mises en œuvre sur les territoires pour atteindre le zéro artificialisation, les mois qui viennent montreront si l’heure est au dialogue et à la réflexion collective, ou à la sanction…