Accueil

Actualité

Actualité France

France « Nous maintenons les financements existants pour la petite enfance »

Social

« Nous maintenons les financements existants pour la petite enfance »

Publié le 23/01/2020 • Par Michèle Foin • dans : France

VV/LA GAZETTE

Alors que la circulaire détaillant la réforme de la contractualisation et du financement des champs couverts par le Contrat enfance jeunesse, vient de paraître, Pauline Domingo, directrice du département « enfance, jeunesse et parentalité » à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), entend rassurer les collectivités sur le respect des compétences, et l’équité des financements.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Petite enfance