Cinq territoires testent les routes connectées

Mobilité

Lancé en 2014, le projet européen Scoop basé sur l’échange d’informations entre véhicules connectés et entre véhicules et infrastructure routière connectée s’est achevé en décembre 2019. Il préfigure le transport intelligent coopératif du futur et a été expérimenté sur 5 territoires dont certains départements se sont particulièrement impliqués.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement numérique

Sécurité routière

Smart city