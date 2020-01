Le modèle rennais en surchauffe ?

Territoires

Publié le 23/01/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : Régions

C. Ablain

Sociologie de Rennes ; vous avez 128 pages ! Pour ce « Repère » édité à La Découverte, Romain Pasquier et Thibault Tellier proposent une réflexion stimulante sur les dynamiques territoriales de la capitale bretonne, perçues sur le temps long, à quelques semaines d’une échéance électorale municipale qui se déroulera dans un paysage politique en recomposition.

En sociologie, on connaît l’observation participante. Il existe aussi des « universitaires investis chacun à manière, dans le débat public », comme l’annoncent dans leur propos introductif, Romain Pasquier et Thibault Tellier, respectivement politologue et historien au centre de recherche de l’Institut d’études politiques de Rennes.

La parution de « Sociologie de Rennes », à quelques mois des municipales, alors que les socialistes dirigent la ville depuis 1977 après 25 ans de domination du centre-droit ne doit rien au hasard de cette série de Repères – La Découverte qui a également traité de Bordeaux (2007, réédité en 2014), Nantes (2013), Paris (2014), Lille (2017) et Saint-Etienne (2020).

La question métropolitaine est au cœur de cette série, l’opus rennais mettant ...

