Accessibilité des personnes handicapées : la France toujours très loin du compte

Une majorité des Français a déjà éprouvé au moins une difficulté de déplacement selon une consultation nationale sur l’accessibilité en France rendue publique le 29 janvier par APF France handicap et l’Ifop. 12 000 personnes, et pas seulement en situation de handicap, ont été interrogées sur leur ressenti dans leur ville. Des données ont été extraites pour établir une palmarès de 14 métropoles.

Dans la perspective des élections municipales de 2020, APF France handicap a lancé avec l’Ifop une grande consultation en ligne réalisée du 30 septembre au 30 décembre 2019. L’association souhaitait recueillir le ressenti des habitants sur le « bien vivre » dans leur ville en matière de déplacements, d’accès au logement, aux commerces, aux loisirs, aux démarches… 12 000 ont répondu à un questionnaire détaillé : personnes en situation de handicap bien sûr (la moitié) ou leur entourage, mais aussi personnes âgées, invalides temporaires (avec béquille par exemple), femmes enceintes, parents avec poussette, voyageurs avec bagages…

Grenoble Alpes Métropole, la meilleure élève

Le 29 janvier, à quelques jours de la Conférence nationale du handicap du 11 février, date anniversaire des 15 ans de la loi « handicap » de 2005, Alain Rochon, président de l’association et Frédéric Darbi directeur général adjoint de l’Ifop ont présenté les résultats de cette consultation d’envergure. Ils montrent que 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés d’accessibilité lors de leurs déplacements.

A partir d’échantillons représentatifs d’au moins 200 répondants, 14 métropoles de plus de 410 000 habitants ont été passées à la loupe. Il ressort que Grenoble Alpes Métropole est la meilleure élève mais, avec un médiocre taux de satisfaction de 30% d’habitants déclarant être rarement ou jamais gênés dans leurs déplacements. Elle est suivie de Rennes Métropole (27%) et de Nantes Métropole et Eurométropole de Strasbourg (26%).

« Difficile de se féliciter commente Alain Rochon, qui toutefois le concède : « établi à partir du ressenti quotidien des personnes, ce classement ne préjuge pas des volontés politiques d’un certain nombre de métropoles ni des efforts consentis par les équipes en place ». De fait, l’association a changé de paradigme par rapport au baromètre qu’elle a publié pendant plusieurs années sur la dynamique de mise en accessibilité des 96 chefs-lieux départementaux : à l’époque le classement était fait à partir des données fournies par ses délégations départementales et par les différents services municipaux.

La chaîne de déplacement maillon par maillon

« Même dans les villes engagée et qui agissent – et là je parle des villes et pas des intercommunalités qui ont tendance à diluer les responsabilités -, l’indice de bonheur municipal brut n’est pas bon »; résume Alain Rochon. La consultation nationale le confirme. Toute la chaîne de déplacement a été interrogée, maillon par maillon, item par item, voirie, transports, ERP…

La voirie. De manière générale, dans l’ensemble du pays, c’est l’accessibilité de la voirie qui recueille le plus haut niveau d’insatisfaction (72%). Et le pic n’est pas chez les personnes en situation de handicap mais chez les pousseurs de poussette avec un taux de 81%… Le sait-on, 2,5 millions de poussettes circulent chaque jour en France. Chez les personnes valides, la proportion d’insatisfaits reste élevée : 65%.

L’accès aux transports. En ce qui concerne, l’accès aux transports en commun, l’analyse du niveau d’insatisfaction par catégorie d’agglomération met en évidence un clivage territorial marqué. En réponse à la question « En matière de déplacement dans la ville, la commune, diriez-vous qu’il est facile ou non de se déplacer en transport en commun ? »72 % des habitants des communes rurales se montrent très critiques et font part d’un fort sentiment d’abandon. Sur ce sujet-là aussi…

Les ERP privés et publics. Si les pharmacies recueillent le plus grand nombre de suffrages positifs, en queue de peloton les commerces de proximité, bars et restaurants, pêchent par inaccessibilité. Les établissements recevant du public (ERP) publics tirent mieux leur épingle du jeu : l’accessibilité des mairies, par exemple, est jugée majoritairement satisfaisante (61 %) et deux tiers des répondants estiment aussi qu’il est facile de trouver des informations sur la vie locale (67 %) et aisé de faire des démarches à la mairie (63 %). En revanche, 40 % jugent difficile de réaliser des démarches sur le site internet de leur mairie, un chiffre qui monte à 50 % pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Etablissements scolaires. Enfin, si au global l’accessibilité des établissements scolaires suscite la satisfaction de près de 6 sondés sur 10 (57 %), l’APF France handicap note des jugements variables d’une structure à une autre. Les crèches (rangées dans les écoles pour l’occasion) et écoles bénéficient d’appréciations plutôt positives avec respectivement 61 % et 58 %. En revanche, l’accès aux établissements du secondaire (47 %) ou aux universités et lieux de formation (51 %) est considéré comme difficile par près d’un répondant sur deux.

Logement. 59 % des répondants et 67 % de personnes en situation de handicap ont éprouvé des difficultés dans leur recherche. Une nouvelle fois, les personnes se déplaçant avec une poussette se montrent insatisfaites : 62 % d’entre elles ont déjà rencontré des difficultés pour trouver un logement adéquat. Enfin, 13 % des personnes interrogées (17 % des personnes en situation de handicap) n’ont pas réussi à trouver un logement adapté à leurs besoins (plain-pied, ascenseurs…).

APF France handicap interpelle les candidats

Pour Alain Rochon, les élections municipales « constituent un enjeu majeur de démocratie de proximité, l’occasion pour nous de faire entendre la voix des 12 millions de personnes en situation de handicap». APF France handicap a donc commencé à interpeller les candidats en leur adressant un livret « Municipales 2020 : liberté, égalité, fraternité, #CestLaBase » pour « partager la réalité dramatique de millions de personnes en situation de handicap » vivant dans leurs villes et communes. Le document est assorti de propositions pour pouvoir exercer ses droits fondamentaux, accéder et se déplacer, se loger, aller à l’école, travailler….

« Vivre ensemble » et « vivre dignement » doivent être rendus possibles, souligne le document.

