Des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et intenses

Climat

Publié le 23/01/2020 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, Documents utiles, France

Selon une nouvelle étude du Commissariat général au développement durable, plus de six Français sur dix sont concernés par des risques climatiques. Et la fréquence de ces aléas s’accroit depuis 20 ans. Pour répondre à ces risques accrus avec le changement climatique, le Sénat vient d’adopter une proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles.

Inondations, submersions marines, tempêtes, canicules, érosion côtière, feux de forêt, avalanches, selon toutes les prévisions, tous ces aléas naturels vont gagner en fréquence et en intensité, avec le changement climatique.

Un chiffre illustre cette tendance dans l’étude « data lab » du CGDD : depuis 1997, la fréquence des événements qualifiés de « très graves » – au moins 10 morts ou plus de 30 millions d’euros de dommages matériels – a été multipliée par près de quatre, par rapport aux 40 années précédentes.

Elle est de 3,6 par an entre 1997 et 2017, contre 1 par an entre 1950 et 1996.

Entre 1982 (année de la mise en place du dispositif catastrophe naturelle) et 2017, on dénombre 101 événements très graves, contre 167 entre 1900 et 2017.