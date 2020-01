Accueil

Début de mandat : renouveler les emplois fonctionnels et de cabinet

Publié le 28/01/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

A quatre mois du scrutin, "La Gazette" vous propose une série d'analyses juridiques pour bien démarrer le mandat des conseillers municipaux et communautaires. Cette semaine, le dernier volet de cette série est consacré à l'impact du renouvellement des conseils municipaux et communautaires sur les emplois fonctionnels et de cabinet.

Sandra Garaudet et Sébastien Cottignies Avocats, cabinet Philippe Petit et associés