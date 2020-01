En période électorale, les équipes préparent l’après-scrutin

Management

Publié le 29/01/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Alors que se profile le scrutin municipal et communautaire en mars prochain, les administrations territoriales mobilisent leur expertise au service des exécutifs et des futurs élus.

«Dans la territoriale, nous sommes habitués à travailler avec les cycles politiques. On connaît dès le départ les règles du jeu », rappelle Eric Manoncourt, directeur général adjoint (DGA) « ressources humaines » de la ville et de la métropole de Toulouse (1). Les collectivités comptent aussi un nombre important de personnes pour lesquelles les postes et les projets ne sont pas directement concernés par d’éventuels changements de majorité. « Dans des domaines où le réglementaire a une forte empreinte, comme les ressources humaines, 80 % de l’activité est régulée par des obligations », illustre Jérôme Tourne, directeur des ressources humaines de Pessac (2), le pôle territorial sud de la métropole de Bordeaux.

Projets à cinq ou six ans

Les périodes électorales n’auraient-elles donc aucune ...

