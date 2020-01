Accueil

Grilles indiciaires des directeurs et directeurs généraux des services techniques des communes et des EPCI

Publié le 23/01/2020 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Les emplois de direction des services techniques dans les collectivités territoriales et les intercommunalités possèdent leurs grilles indiciaires propres, qui définissent les salaires de ces agents territoriaux. On distingue six échelles indiciaires pour six catégories d'employeurs.

