Bientôt des heures majorées pour les agents à temps non complet

Salaires

Publié le 23/01/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les collectivités locales volontaires pourront bientôt majorer de 10 à 25 % le paiement des heures effectuées au-delà de leur durée de service les territoriaux employés à temps non complets. Une "trop petite avancée", selon les syndicats du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Chiffres-clés Moins de 230 000 C'est le nombre de territoriaux à temps non complet, dont 30 000 à moins de 17h30 hebdomadaires. La réforme de la fonction publique prévoit que les agents pourront cumuler plusieurs emplois dans une limite de 115 %. La libéralisation de ces emplois pour les contractuels est, elle, déjà entrée en vigueur.

Cette première séance de l’année du CSFPT , mercredi 22 janvier, s’est déroulée dans une ambiance bien plus détendue que celle de l’instance nationale de dialogue social de la fonction publique, qui se tenait au même moment sur la réforme des retraites.

Si Solidaires avait décidé de ne pas se rendre au Conseil sup’ en raison de ce contexte, les autres étaient présents pour tenter d’amender un projet de décret que le gouvernement avait accepté de rédiger suite à la précédente plénière du CSFPT. A savoir celui sur les modalités de calcul et la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la FPT employés sur des emplois permanents à temps non complet. But recherché : déprécariser leur situation.

