Projet de loi retraites : début d’évaluation des impacts pour les territoriaux

Publié le 22/01/2020 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Ralf Geithe / Adobe Stock

Quelles seront les conséquences financières pour les employeurs et agents territoriaux du système universel des retraites que souhaite mettre en place le gouvernement ? La Gazette publie et décortique l'étude d'impact du projet de loi transmise au Conseil national d'évaluation des normes, et que nous nous sommes procurés.