La négociation patine sur la pénibilité dans la fonction publique

Retraites

Publié le 22/01/2020 • Par Emmanuel Franck • dans : A la une, A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

La réunion du 21 janvier sur la pénibilité dans la fonction publique entre les syndicats et le gouvernement a confirmé la suppression de la catégorie active et débouché sur une petite ouverture concernant l'exposition aux substances chimiques. De nombreux points restent encore à traiter avant l'adoption de la loi, dans quelques semaines.

La fenêtre de négociation sur la pénibilité des fonctionnaires se réduit mais il reste encore un peu de marge, sur le calendrier et sur le contenu. C’est ce qui ressort de la réunion de « synthèse » sur la pénibilité dans la fonction publique qui a réuni, le 21 janvier, les secrétaires d’État à la fonction publique et aux retraites Olivier Dussopt et Laurent Piétraszewski et les organisations syndicales et d’employeurs publics. Parmi les sujets à l’ordre du jour : l’article 33 de l’avant-projet de loi sur les retraites, relatif aux départs anticipé des fonctionnaires en raison de la pénibilité de leur travail.

Le calendrier de négociations s’étirera encore sans doute sur plusieurs semaines. Comme le formalisme et le Conseil d’État l’exigent, l’article 33 a été présenté au Conseil commun de la fonction publique les 20 et 22 janvier. Mais la vraie échéance est

