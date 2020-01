Metaleurop : la communauté d’agglo demande un demi-milliard d’euros à l’Etat

Risques industriels

Publié le 22/01/2020

L'intercommunalité du Pas-de-Calais sur le territoire duquel l'usine Metaleurop a pollué les sols pendant des dizaines d'années a demandé le 17 janvier à l'Etat de prendre à sa charge la dépollution du site pour un montant supérieur à 500 millions d'euros, au titre du préjudice écologique. L'Etat n'aurait pas pris selon elle les mesures nécessaires pour empêcher les rejets toxiques de la fonderie.

La communauté d’agglomération Hénin-Carvin (CAHC) a envoyé en fin de semaine dernière au préfet du Pas-de-Calais une requête préalable dans laquelle elle demande à l’Etat de réparer le préjudice, écologique principalement que font subir au territoire le plomb, le cadmium et le zinc rejetés par la fonderie Metaleurop pendant plus de 100 ans. L’usine a fermé en 2003, laissant « plus de 800 personnes sur le carreau », souligne Christophe Pilch, président de la CAHC. Au-delà de ce préjudice social, ajoute-t-il, les cinq communes les plus proches du site industriel (1) subissent depuis des lustres les nuisances environnementales qui ont des conséquences néfastes sur la santé des habitants, sur l’activité des agriculteurs et plus généralement sur l’image de marque ...

