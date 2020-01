Livre blanc de la sécurité : les gardes champêtres défendent leur spécificité

Police rurale

Publié le 22/01/2020 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que la consultation sur le Livre blanc de la sécurité intérieure 2020 se poursuit aux quatre coins du territoire, les gardes champêtres formulent 25 propositions concrètes destinées à maintenir et à valoriser leurs missions « au cœur du dispositif de la sécurité intérieure ». Rejetant leur dissolution dans les polices municipales, ils prônent la création d'un cadre d'emplois d'agent de police municipale et rurale.

Participation active à la police des campagnes, exercice de la police funéraire, surveillance à la sortie des écoles, règlement de conflits de voisinage et interventions sur les accidents de la voie publique, accompagnement de victimes de violences conjugales, actions de surveillance dissuasive en coopération avec la gendarmerie : ils sont encore un millier de gardes champêtres à assurer ces missions de police avec des pouvoirs judiciaires étendus, disséminés dans les petites communes rurales. Au-delà, ils participent « au maintien du lien social et des services publics de proximité dans des territoires ruraux parfois très éloignés des grandes villes et des métropoles ».

Et c’est à ce titre, que ces agents ne veulent pas faire les frais d’une éventuelle future réorganisation des forces de ...