Un guide pratique pour mettre en œuvre la loi Engagement et proximité

Publié le 22/01/2020 • Par Mathilde Elie • dans : Actu prévention sécurité, Documents utiles, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Le ministère de la Cohésion des territoires met en ligne un guide pratique pour détailler la mise en œuvre, article par article, de la loi Engagement et proximité promulguée le 27 décembre dernier.

Relations entre les communes et les intercommunalités, répartition des compétences, fonctionnement des conseils municipaux, pouvoirs de police et sécurité des maires, formation des élus locaux… Après la promulgation de la loi Engagement et proximité le 27 décembre dernier, c’est désormais le temps de son application. Pour guider les élus locaux, le ministère de la Cohésion des territoires a mis en ligne un guide pratique.

Après un rappel des principaux objectifs du texte (assurer une meilleure représentativité des communes dans la gouvernance de l’intercommunalité, améliorer la flexibilité dans la répartition des compétences au sein du bloc communal, accorder de nouveaux pouvoirs de police sur les incivilités du quotidien aux élus locaux, et promouvoir un véritable statut de l’élu), les mesures phares sont décryptées comme :