Trophées « Fier(e) de ma commune » (3/5)

Une piscine municipale métamorphosée en tiers-lieu

Publié le 30/01/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : Innovations et Territoires, Régions

Marion Derosier, directrice de La Piscine d’en face F. Calcavechia / La Gazette

L’ancienne piscine municipale accueille depuis un an des activités professionnelles et de loisirs. Un lieu ouvert sur la ville. Le projet a été récompensé par un trophée «Fier(e) de ma commune », décerné par « La Gazette » avec l'Association des maires de France et France Info.

