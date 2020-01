« Guide international sur les digues », la bible technique en français

Le Cerema vient de publier la version française du Guide international sur les digues élaboré en 2013 par des experts de cinq pays pour fournir aux professionnels un état de l’art sur la gestion et la conception des digues de protection contre les inondations.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Lancé en 2008 par une cinquantaine d’experts de cinq pays (Allemagne, Etats-Unis, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Irlande), le « Guide international sur les digues » (The International Levee Handbook) a désormais sa version française. Cette bible technique de 1500 pages a été publiée fin 2019 par le Cerema avec le soutien de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Téléchargeable en ligne sur le site du Cerema, ce document rend accessible aux professionnels en charge du risque d’inondation, collectivités territoriales, bureaux d’études, services de contrôle de l’Etat et entreprises de travaux, l’ensemble des bases ...