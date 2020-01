Municipales 2020 : une circulaire présente les nouveautés

Municipales 2020

Publié le 22/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Une circulaire du 16 janvier revient sur la préparation et le déroulement des élections municipales 2020.

Elle rappelle en particulier toutes les dernières nouveautés :

La circulaire présente par ailleurs toutes les règles relatives aux réunions électorales, l’affichage, la communication des collectivités (site internet, bulletin, bilan de mandat, etc.), la préparation des listes d’émargement et des listes électorales, etc.

En annexe figure un tableau récapitulatif des missions confiées aux maires pour l’organisation du scrutin.