Réforme de la fonction publique

Décryptage du nouveau rôle des commissions administratives paritaires

Publié le 22/01/2020

Phovoir

Avec la réforme de la fonction publique issue de la loi du 6 août 2019, la sphère d'intervention des commissions administratives paritaires (CAP) a été recentrée sur les décisions défavorables les plus marquantes. Les décisions prises en matière de promotion et d'avancement, sont quant à elles, exclues de la compétence des CAP, et désormais guidées par des lignes directrices de gestion. Décryptage de ces nouvelles dispositions.

Nathalie Kaczmarczyk Avocate, cabinet Goutal, Alibert et associés