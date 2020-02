Transformer les décharges en centrales solaires

CC Vienne et Gartempe

Les centrales photovoltaïques se multiplient sur les anciens centres d’enfouissement technique. Une opportunité pour les collectivités, mais après une longue phase d’études et le respect de certaines contraintes particulières.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

En utilisant d’anciens centres d’enfouissement techniques (CET), les centrales solaires photovoltaïques évitent souvent d’artificialiser les sols agricoles, tout en produisant de l’énergie renouvelable, en créant des emplois locaux, et en dégageant quelques revenus pour la collectivité. Hormis quelques aménagements paysagers, c’est la tendance majeure de reconversion des CET.

Appel à projets

Le cheminement est relativement commun, qu’il s’agisse d’une centrale solaire sur CET ou non. Chaque projet débute par une étude préalable pour valider ou non l’adéquation du site. Déjà à ce stade, il faut anticiper le chantier et donc le coût ...