Ecoles de la deuxième chance : un nouveau cadre de pilotage

Education

Publié le 22/01/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO non parus au JO

Une instruction du 16 décembre rappelle que l’insertion sociale et professionnelle des jeunes les plus vulnérables est au cœur des enjeux de transformation posés dans les orientations nationales issues de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et dans le Plan d’investissement dans les compétences (PIC).

Les écoles de la deuxième chance (E2C) ont donc un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces orientations stratégiques, au service de l’inclusion des jeunes.

Cette instruction constitue le cadre d’application des conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO), support contractuel pour le financement et la mobilisation de l’offre de service des E2C : elle définit un nouveau cadre de pilotage et de performance des E2C tout en conservant les acquis des précédentes générations.

Elle vise donc à :

fixer les règles de financement des E2C, en cohérence avec celles des autres financeurs, et préciser les dispositions spécifiques liées aux créations de nouvelles structures dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences ;

déterminer un nouveau cadre de pilotage et de performance des E2C par le biais d’une grille d’indicateurs rénovée et recentrée sur le parcours du jeune en E2C depuis sa prescription par un partenaire jusqu’à sa sortie d’accompagnement ;

fixer des objectifs chiffrés au niveau national entre la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) d’une part et le Réseau E2C France d’autre part permettant ainsi de présenter les attendus partagés de l’Etat envers les E2C. Ces cibles seront par la suite déclinées au niveau de chaque E2C à l’occasion des dialogues de gestion en tenant compte du contexte local et des spécificités du territoire.