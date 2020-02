Des tenues de pompiers pour isoler les casernes

Recycler des tenues de pompiers en panneaux isolants. Cette solution innovante, unique en France, a été développée dans l’Indre, par un pompier. Il a créé une économie circulaire, et ainsi évité que des milliers de tenues ne soient enterrées dans des centres d’enfouissement.

De plus en plus de collectivités s’emparent de la question de la réduction des déchets. Des politiques et des initiatives locales s’orientent en ce sens. Cependant, des secteurs ou des activités continuent de passer sous les radars, et les volumes de déchets qu’ils produisent sont méconnus. C’était le cas des sapeurs-pompiers. Les chiffres donnent le vertige.

Recycler les tenues des pompiers

La France compte environ 250 000 pompiers. Chacun est équipé d’une tenue de service et d’intervention pesant 1,5 kg. Ces combinaisons, fabriquées à partir d’aramide viscose, un composant qui ne brûle pas, sont renouvelées en moyenne chaque année. Les ...