Les dépenses énergétiques des collectivités locales

Une étude de l’Ademe révèle que le bâtiment est le poste de dépense énergétique le plus important des collectivités territoriales. Elle montre également que ces dernières ont réussi à diminuer leurs consommations.

La publication récente de la version de la Programmation pluriannuelle de l’énergie est l’occasion de mettre en avant une étude de l’Ademe sur la consommation énergétique des collectivités territoriales. Publiée tous les 5 ans, cette enquête montre l’impact de ces dernières dans la lutte contre le réchauffement climatique et les actions qu’elles peuvent encore mener. La dernière édition porte sur l’année 2017 et l’agence rappelle, dans son avant-propos, que les EPCI existants à l’époque ou en passe de le devenir devaient adopter un Plan climat air énergie.

Dans ce contexte, l’Ademe souligne que cette étude permet « d’analyser les consommations d’énergie, émissions de CO2 et dépenses associées des collectivités locales, de dresser un bilan énergétique par structure et par forme d’énergie […] d’apprécier l’évolution des consommations par grands secteurs de consommation du patrimoine des communes […] et d’estimer la situation des collectivités face aux engagements européens et nationaux ».

Le bilan de l’année 2017 révèle ainsi que les collectivités locales ont consommé 39,65 TWh représentant une dépense de 3,86 milliards d’euros. Comme le montre l’infographie ci-dessous, les bâtiments représentent le poste de dépense énergétique le plus fort, loin devant l’éclairage public. Mais, par rapport à 2012, les dépenses globales ont diminué de 6%. Plus précisément, le recul concerne surtout les dépenses liées aux carburants (-16%) et à l’éclairage public (-30%) alors que les consommations liées aux bâtiments (chauffage, électricité…) ont augmenté (+13%).