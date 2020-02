Haut débit : nouveaux usages, nouveaux services

Numérique

Modernisation des services publics, fluidité des échanges avec les services de l’État, télésanté… Une fois connecté au très haut débit, le territoire peut développer de nombreux services et usages innovants. Un pas vers la "ville intelligente"… Des projets que les collectivités doivent mener en mutualisant pour limiter les coûts et voir plus large. La fibre optique devrait être disponible partout en 2025, à condition que les difficultés de financement des tout derniers locaux, trop éloignés et isolés, soient résolues.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Numérique

Smart city

Télécommunications