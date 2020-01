Énergie, climat : la France revoit ses ambitions à la baisse

Flickr / cc by Clément Costat

Mis en consultation lundi 20 janvier 2020, les projets de Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) actent la hausse des budgets d’émissions à ne pas dépasser dans les années à venir. Ils n’apportent pas de solution à l’abandon de la taxe carbone et réduisent certains objectifs de développement des énergies renouvelables.

Le gouvernement aura mis presque un an jour pour jour à livrer une deuxième version de son projet de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Le document a été publié lundi 20 janvier avec son décret de mise en œuvre et la nouvelle stratégie nationale bas-carbone (SNBC). Ce délai avait été justifié par la nécessité d’écrire une loi climat-énergie qui a redéfini certaines cibles énergétiques et repoussé en particulier le rééquilibrage du mix électrique à 2035. Il devait aussi en théorie permettre de trouver une alternative à l’abandon de la trajectoire de la fiscalité ...