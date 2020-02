Liberté, fraternité, rupture d’égalité

Les services publics sont assurés au quotidien par 5,5 millions d’agents publics soit un salarié sur cinq. "Améliorer leur accessibilité et leur efficacité" est l’objectif de la loi de transformation de la fonction publique. Mais ses dispositions favorisent-elles le respect de la devise de la République : "liberté, égalité, fraternité" ?

Par Pascale Verne, ingénieur principal

La fonction publique territoriale représente 35 % du total des trois versants de la fonction publique avec 1,9 million d’agents. Elle compte 250 métiers différents et quelque 48 000 employeurs territoriaux. Les agents publics interviennent au plus près, à chaque moment de la vie des citoyens, et neuf sur dix d’entre eux sont en contact direct avec la population. La filière technique compte 841 219 agents, soit 44 % des effectifs dont 83,7 % sont titulaires et 16,3 % contractuels (1).

Dette publique

Les questions du coût de ces services et du nombre d’agents publics sont récurrentes dans les discours et programmes de campagnes électorales présidentielles. En rapport direct, sans doute, avec le poids de la dette publique et sa constante aggravation ...