France Les policiers municipaux peuvent-ils saisir ou confisquer des objets ?

Police municipale

Publié le 09/09/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Controle d'un véhicule. © Bertrand Holsnyder

On peut lire dans certains arrêtés municipaux (consommation d’alcool, nuisances sonores…) que les objets qui ont servi à commettre l’infraction seront confisqués par les agents de constatation, à savoir en général les agents de police municipale. Un lecteur nous demande de confirmer ou non la légalité d’une telle mesure. Pour répondre à cela, il faut d’abord définir de quoi on parle, car les termes « saisie » ou « confiscation » ont des significations juridiques particulières, et préciser le domaine qui pourrait justifier une telle mesure. Explications avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.

