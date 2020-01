« Il y a une absence de stratégie urbaine pour le Grand Paris »

[Entretien] Aménagement du territoire

Publié le 29/01/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Régions

Auteur d'une enquête sur la transformation urbaine de sa commune du Val-de-Marne, Dominique Lorrain dénonce aussi plus largement l’absence de vision globale en matière d’urbanisme et appelle à réfléchir à ce qu’est une ville durable.

Dominique Lorrain, directeur de recherche émérite au CNRS (laboratoire ­ »techniques, territoires et sociétés »), a publié, en 2018, « L’Urbanisme 1.0 : enquête sur une commune du Grand Paris » (Raisons d’agir éditions). A partir de 2017, il a enquêté sur Villiers-sur-Marne (28 500 hab., Val-de-Marne), sa commune depuis 1978, pour savoir quelles étaient les causes de la transformation rapide de cette ville du Grand Paris. Cette investigation fouillée, présentant trois niveaux de lecture, interroge sur la fabrique de la ville. Elle met en avant le différentiel entre la parole publique et les faits. Au-delà de sa commune, Dominique Lorrain dénonce l’absence de vision globale en matière d’urbanisme et appelle à réfléchir à ce qu’est une ville durable.

Vous êtes un expert des métropoles internationales. Qu’est-ce qui vous a amené à enquêter sur Villiers-sur-Marne ?

J’avais l’intuition que ma commune, située à 16 kilomètres à l’Est de Paris ...

