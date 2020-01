Déceler les aptitudes, gagner en leadership… un job de sportif!

Management

Publié le 31/01/2020 • Par Aurélia Descamps • dans : France, Toute l'actu RH

Pour gagner en efficacité, les encadrants de Châlons-en-Champagne s’exercent à percevoir les capacités naturelles des agents et à développer les leurs.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Manager des hommes et des femmes en tenant compte de leur façon d’agir, au-delà des fonctions et des compétences techniques. Châlons-en-Champagne tente depuis quelques années de généraliser cette approche parmi ses agents encadrants, qu’ils travaillent pour la ville, la communauté d’agglomération (CA) ou le centre communal d’action sociale (CCAS). Les volontaires – environ 140 sur 190 – ont bénéficié en 2017 et en 2018 d’une formation de trois jours.

Une approche qui apporte de la souplesse

Il s’agissait de les initier à la méthode « Talents » déployée par le prestataire Talentreveal. « Celle-ci repose sur l’observation détaillée, en situation, des aptitudes naturelles des collaborateurs, concernant l’empathie, le relationnel, l’abstrait et le rationnel ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Thèmes abordés Management fonction publique